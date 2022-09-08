SANLAB’ın teknolojileri TEKNOFEST Karadeniz’de

Türkiye’nin 51 ilinde 200’den fazla noktada eğitimde dijital dönüşümü başlatan SANLAB, TEKNOFEST Karadeniz’de ziyaretçileri yeni nesil öğrenme teknolojileriyle bir araya getirdi.SAMSUN (İGFA) - Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşti.

Mesleki eğitim sunan her türlü kurum ve kuruluşa, yenilikçi öğrenme teknolojilerini ulaştıran SANLAB’ın geliştirdiği Elektrikli Araç Bakım Simülatörü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin tüm Kalkınma Ajansları projeleri arasından seçilerek, SANLAB-Fırat Kalkınma Ajansı iş birliği ile TEKNOFEST Karadeniz’de ziyaretçilerle buluşturuldu.

SANLAB tarafından geliştirilen bu teknoloji, İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen “Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı” projesi kapsamında 2021 yılında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. SANLAB, bu teknolojiyi Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul Ticaret Odası’na da kazandırdı.