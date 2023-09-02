Sanayi esnafı muradına eriyor

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Baksan Sanayi Sitesinin altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ESKİ ekipleri, Baksan Sanayi Sitesinde atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, 1000 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre atık su (kanalizasyon) hattı imalatını gerçekleştirecekler.