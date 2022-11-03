Sanatseverlerden Nikomedia Sanat Galerisi’ne tam not!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisiyle kapılarını açan Nikomedia Sanat Galerisi sanatseverlerden tam not aldı. Sergiyi ziyarete gelenler hem geçmişe hem de o günlerin yaşanmışlıklarına tanıklık edebilme imkânı bulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılında kente önemli bir sanat durağı daha kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Nikomedia Sanat Galerisiyle birlikte kentimizdeki sanat galerisi sayısı 2’ye yükseldi. “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisiyle kapılarını açan Nikomedia Sanat Galerisi sanatseverler tarafından çok beğenildi.

“KÖY ENSTİTÜLERİNİ ANLATMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Nikomedia Sanat Galerisi’ndeki ilk sergiyi açan Koleksiyoner Haldun Cezayirlioğlu, “İzmit Belediyesi’nin çağrısı üzerine burada sergiyi açtık. “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisi. Yani hem kitaplardan hem Efemera dediğimiz belge ve fotoğraflardan oluşan bir sergimiz. Bu sergi benim 35-40 yılda anca toplayabildiğim bir sergi. Şu anda on binlerce belge ve fotoğraftan oluşuyor. Gördüğünüz gibi Köy Enstitüleri’ni yani anlatmaya değil görüp anlaşılabilecek bir hale getirdiğimizi zannediyorum bu sergi konseptiyle. Hem eski kullanılmış defter, belge ve fotoğrafları görebiliyorsunuz hem de o yılların yaşanmışlıklarına ait değişik devlet kurumları arasındaki yazışmalara da şahit oluyorsunuz bu sergi sayesinde. Böylelikle Köy Enstitüleri’ni yeni nesle yeni kuşağa anlatmak için hatırlatmak için bir çaba içerisinde bulunuyoruz.” dedi.

“GURUR DUYDUM VE ÇOK DUYGULANDIM”

Nikomedia Sanat Galerisi’ne gelen ve duygu dolu anlar yaşayan Begüm Görücü, böyle bir ortam hazırlanmasının çok hoşuna gittiğini belirtirken, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi İkramettin Karaman da, Köy Enstitülü bir babanın oğlu olarak hem galeri olarak ilgilendiğini, hem de Köy Enstitüleri ile bağı olan biri olarak galeriyi çok beğendiğini söyledi. Karaman, "Böyle yerler sanat eğitimini sağlayacak bir nevi okul olacak" dedi.