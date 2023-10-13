Sanatsever dernek 'Sanart Busader'

Sanatın iyileştirici gücünü, gönüllülük esaslı iyilik hareketiyle birleştiren SANART BUSADER, kısa süre önce Sinem Uğurgün başkanlığında kuruldu. BUSADER Federasyonu çatısı altında kurulan ve kısa sürede gerçekleştirdiği etkinliklerle sanatseverlerin dikkatini çeken dernek, sivil toplum kuruluşlarına farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - BUSADER kurucularından olan, halen Federasyon'da kurumsal iletişim ve organizasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Sinem Uğurgün kurucu başkanlığında hayata geçirilen derneğin ilk etkinliği Prof. Dr. Marcus Graf eşliğinde Contemporary İstanbul gezisi ve ardından Atatürk Kültür Merkezi'nin en üst katında yer alan Biz İstanbul Cuisine'de akşam yemeği oldu.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Federasyon yönetim kurulu, dernek başkan ve yönetimleri ile SANART kurucu yönetim kurulu ve üyelerinin katıldığı yemekte kısa bir konuşma yapan Kurucu Başkan Sinem Uğurgün, “SANART BUSADER'i sanatın renklerini hayatımıza daha çok yansıtmak, toplumsal yaşamın sanatla daha çok yoğrulmasına katkıda bulunmak ve sanatın verdiği ışığı paylaşmak üzere kurduklarını söyledi.

Sağlıklı bir toplum oluşmasına ve eğitimli nesillerin yetişmesine sanat yoluyla katkıda bulunmayı, bir yandan da sanatla ruhumuzu daha çok beslemeyi ve güzellikleri paylaşmayı hedeflediklerini anlatan Uğurgün, "İlk etkinliğimizde yanımızda olan ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul, Bursa ve birçok şehirde sanat dolu etkinlikler bizleri bekliyor” dedi.

İstanbul'daki etkinliğin hemen ardından Bursa İmalat-Hane'de “Soyutlamalar, İmalar, Mübalaalar” Sergisini ziyaret eden SANART üyeleri, Ekim Ayı itibariyle ayda bir kez Film Analisti Fatoş Avcıoğlu eşliğinde gerçekleştirecekleri Film Okuma Atölyesi'ni duyurdu.

Üyelerine özel sanatçılarla buluşmalar, atölye ve etkinlikler düzenleyecek SANART, tüm sanatseverlerin katılımına açık faaliyetler de yürütecek.

BUSADER Federasyonu'na bağlı SANART BUSADER'in kurucu yönetim kurulu; Ayşe Alagöz, Çiğdem Karagöz, Gülçin Doğan, Sebat Alp, Sevilcan Kıvanç Ören, Şeyda Erol'dan oluşuyor.