Sanatın kalbi Piyalepaşa İstanbul'da atıyor

Piyalepaşa İstanbul; sanatın öncü platformları ART ON, .artSümer, MARTCH, MERKUR, PI ARTWORKS, PROCTOCINEMA VE ZILBERMAN’ın yeni sergileriyle modern sanat yapıtlarını sanatseverlerin ilgisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Serdar Bilgili, Sarp-Eda Evliyagil gibi koleksiyonerlerin ve sanatçıların ziyaretiyle 14 Eylül’de kapılarını açan sergiler Sonbahar boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Polat güvencesi ile şehre yeni bir sanat rotası kazandıran Piyalepaşa İstanbul; sanat tutkunlarını Polat Piyalepaşa Çarşı’nın içinde yer alan Sanat Meydanı’ndaki 7 özel galerininyeni sergilerini keşfe davet ediyor.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Serdar Bilgili, Sarp-Eda ve Serra Evliyagil, Maria-Yahşi Baraz, Haluk-Vildan Yücelsin, Ari Meşulam gibi koleksiyonerlerin; Aslı Sümer, Sabiha Kurtulmuş, Moiz Zilberman, Oktay Duran, Zeynep Çilek Çimen, Mustafa Horosan ve Kerimcan Güleryüz gibi sanat dünyasının değerli isimlerinin katılımı ile 14 Eylül’de kapılarını açan sergi Sonbahar boyunca devam edecek.

.artSumer “Emanet Zamanı”, Martch “Bir Politikacıdan Duymak İstemediğim Her Şey”, Merkur “Ne Gam Baki, Ne Dem Baki”, Pi Artworks “Bir Hatıradan Fazlası”, Proctocinema “Yerinde Koşmak” ve Zilberman “Sarmaşık” sergileri Piyalepaşa’da sanat izleyicisinin keşfine hazır.