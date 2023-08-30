Sanatçılardan Başkan Işık'a ziyaret

11. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi sanatçıları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Belediyemizin ev sahipliğinde 11. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresine katılan değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Öncelikle böyle bir kongreye ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Aramızda çok kıymetli yurtiçi ve yurtdışı misafirlerimiz var. Eğer onlarda isterlerse duygu ve düşünceleri için onlara söz hakkı vereceğiz. Özellikle Kürşat Hocam Koordinatör olarak bu işin başında çok emer verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir Kongre’de yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle de Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül Müdürümüz başta olmak üzere emek veren tüm personellerimizi de canı gönülden kutluyorum” dedi.

“BU TÜR ORGANİZASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kütahya Belediyesi olarak şehrimize yakışan faaliyetleri yapmaya ve düzenlemeye devam edeceğimizi belirten Başkan Işık konuşmasını, “Kütahya’mızın kültür ve sanat şehri olması nedeniyle bu tür etkinlikleri çok önemsediğimizi ve inşallah bundan sonra da her fırsatta değişik alanlarda kültür ve sanata destek olacak, bu tür organizasyonları yapacağımızı da buradan tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum. Belediyemizin önündeki bu tür etkinlikleri özellikle Kütahyalı hemşehrilerimiz yalnız bırakmaz izlerler ise inanıyorum ki şehrimize ayrıca bir değer katmış oluruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum” diyerek noktaladı.

Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kürşad Gülbeyaz konuşmasında, “Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında kongremizi Kütahya’da yapmak nasip oldu. Kongremizin burada yapılmasında Sayın Başkanım Prof. Dr. Alim Işık beyin ve ekibinin inanılmaz bir desteği oldu. Onların sayesinde zaten Kütahya’ya getirebildik. Özellikle Kütahya’da olsun istedik. Çünkü Kurtuluş Savaşımızın resmi olarak belgelendiği, damgalandığı Başkomutanlık Savaşı dediğimiz Dumlupınar’da sonuçlandı. Ülkemizin 100. Yılında kongremizi burada gerçekleştirmek nasip oldu. Kongremize vermiş oldukları tüm desteklerden ötürü sayın Başkanım başta olmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Kültür Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kongremize Türkiye dahil 8 ülkeden (Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Avusturalya ve Kazakistan) katılımcı iştirak etti online, poster veya sunumlarla. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Azerbaycan Milli Konservatuar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Hüseynova ise “Kütahya çok kadim bir şehirdir. Şehri gezdiğimizde Osmanlı döneminden kalan o ruhu hissettik. Buranın ulu bir ruhu var. Hem kadim şehirdir hem medeniyet şehridir hem de sanatkarlık şehridir. Türkler tarih yazan değil tarih kuranlardır. Kütahya’ya gelip burayı görüp tanımaktan çok memnunum. Belediyemize minnettarım. Başkanımız öz adına layık Âlim bir insandır. Başkanımızın Profesör olması çok önemlidir. Akademiden gelen insanların bakış açıları çok geniş olur. Analitik bakışa sahip, geniş dünya görüşü olan insanlar olurlar. Başkanımız da böyle bir insandır. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan ziyarette bulunan kongre sanatçıları, Belediye Başkanımıza vermiş oldukları destekten ötürü ayrı ayrı teşekkür etti.