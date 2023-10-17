Sanatçı Ergin Vefasız'dan 'Haberin Olsun'

Kdz. Ereğlili Sanatçı Ergin Vefasız, ilçede çekilen klibiyle müzik dünyasında fırtına gibi esmeye devam ediyor.Sina ÇILADIR / Zonguldak (İGFA) - Kdz. Ereğli Uluslar arası Sevgi Barış ve Dostluk Festivallerinde de sahne alan Ergin Vefasız, ‘Haberin Olsun’ adlı yeni şarkısıyla, müzik dünyasındaki çıkışını sürdürüyor.

Kendisine destek olan sponsorları ile orkestra, enstrüman desteği veren Ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Sibel Can’a da teşekkür eden Ergin Vefasız, ilçede her yıl yapılan festivallerde de sahne almak istediğini ifade etti.

Klip çekimini Aşkın Polat'ın, söz ve müziğini Cafer Dinç'in yaptığı klip, Net D müzik tarafından paylaşıyor.