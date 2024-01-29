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Sanat ve kültür dolu metro yolculuğu

YAŞAM 29.01.2024, 11:54
Sanat ve kültür dolu metro yolculuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gayrettepe Metro İstasyonu, İstanbul'un kültürel ve teknolojik yenilenmesinin bir sembolü olarak şehrin ulaşım ağına yenilikçi olduğu kadar kültürel bir kimlik de kazandırdı. Sanatsal tasarımı Outdoor Factory imzası taşıyan Gayrettepe Metro İstasyonu, teknoloji ve kültürün eşsiz bir sentezini sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Gayrettepe Metro istasyonu, teknolojik özelliklerinin yanı sıra müze zenginliğinde olan tasarımı ile yolcuları Türkiye tarihinde bir gezintiye çıkartıyor. Outdoor Factory tarafından tasarlanan ve İstanbul'un tarihi, kültürel zenginliğinin ön planda olduğu Gayrettepe Metro İstasyonu’nda ziyaretçiler, deniz, vapur ve martı seslerini içeren işitsel unsurlarla donatılmış bir ortamda, sadece İstanbul’un değil Anadolu Medeniyetleri’nin simgeleriyle süslenmiş alanlarda yolculuk yapma şansına erişecek.

İSTANBUL’UN MODERN YÜZÜ VE TARİH BİR ARADA

İstanbul ve Türkiye simgeleriyle bir müze zenginliğinde olan Gayrettepe Metro İstasyonu’nun günlük yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor. İstanbul'un hem tarihi hem de modern yüzünü yansıtan Gayrettepe Metro İstasyonu yolculara sadece bir ulaşım hizmeti değil, aynı zamanda bir deneyim sunuyor. Outdoor Factory'nin Gayrettepe Metro İstasyonu’ndaki tasarımı şehrin tarihi dokusu yaşatılırken, modern teknolojinin imkanlarını da en iyi şekilde uyguluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN HİZMETE GİRDİ

Akıllı tünel konsepti ile dünya metrolarında bir ilk olan hattın Gayrettepe istasyonu, eşsiz mimarisi ve tasarımı ile de göz doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve protokolün katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Gayrettepe Metro İstasyonu, dünyanın pek çok noktasında anıt, müze, tema park ve şehir mimarisi gibi konsept projeler tasarlayan ve hayata geçiren Outdoor Factory’nin imzasıyla hayat buldu.

METRO İSTASYONU’NDA DENEYİMSEL MÜZE

Outdoor Factory Kreatif Tasarımcısı Giovanni Ravagnani tarafından tasarlanan Gayrettepe Metro İstasyonu, sanatsal boyamalar, rölyefler, peron alanında yönlendirmeleri, tavan üniteleri, dijital içerik üretim, 3d mapping, interaktif ekranlar ve uygulamalarla yerin altında İstanbul ve Türkiye mozaiklerinin sergilendiği bir müze halinde ziyaretçilerle buluştu. 72 metrelik derinliği ile Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliği de taşıyan Gayrettepe Metro İstasyonu, daha önce yapılmamış bir tasarım anlayışı ile tamamlandı.

Pîrî Reis haritasından yola çıkarak tarih boyunca Türk kültürünün coğrafyamızdaki simgeselleşmiş öğeleriyle Türk tarihi ve mimarisini anlatırken, metroyu ilk kez kullanan yolcular, ünlü İtalyan tasarımcı Giovanni Ravagnani’nin eşsiz tasarımıyla, adeta bir kültür turu yapma fırsatına da erişecek.  Metroyu ilk kez kullanan yolcular, İstanbul boğazının eşsiz silüetinin mimari ve interaktif dijital konseptler ile gerçekleştirilen tasarımıyla, İstanbul boğazında vapurla gezme hissini yaşama fırsatı buldu. Pîrî Reis haritasından yola çıkan ve Anadolu Medeniyetleri’nin tarihte iz bırakan simgeleriyle dünya üzerine katkılarını bir enstalasyon ile anlatan tasarımlar tarihi bir yolculuk fırsatı tanıyor.

 Türk tarihi ve mimarisinin özeti hayata geçirildiği, dijital öğelerle güçlendirilen ve her trenin gelişiyle eş zamanlı vapurun iskeleye yanaşması dijital enstalasyonu yolculara çok farklı bir deneyim yaşattı.

ULAŞIM HAYATINA SANAT İLE İÇ İÇE YENİ BİR SOLUK

İstanbul'un merkezinde, can alıcı bağlantı noktalarından biri olan Gayrettepe Metro İstasyonu’nun şehrin siluetine sadece teknolojik değil sanatsal bir imza attığını da vurgulayan Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, istasyonun ulaşım hayatına yeni bir soluk getireceğini belirtti. Projenin her katmanının dünya çapında örnek gösterilecek bir mükemmellikte tasarlandığına dikkat çeken Yedigöz, “Mimarisi ve interaktif dijital öğeleriyle zenginleştirilmiş bir yolculuk sunan istasyon, İstanbullulara kendi kültürlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Binlerce kişinin günlük yaşantısına dokunan bu proje, metropolün nabzında kültürel bir canlılık ve aidiyet hissi uyandırıyor. Gayrettepe Metro İstasyonu, şehrin ulaşım ağlarına sadece işlevsellik değil, aynı zamanda anlam ve kimlik kazandırma misyonunun önemli bir parçası oldu” dedi.

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