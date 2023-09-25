Sanat Güneşi Bursa'da şarkılarıyla anıldı

Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren, vefatının 27’inci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserle anıldı.BURSA (İGFA) -Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konuk sanatçı olarak sahne alan Duygu Güleç, Sanat Güneşi Zeki Müren’in şarkılarını seslendirirken, Bursalıları nostalji yolculuğuna çıkardı.

Konser sonunda sanatçı Duygu Güleç’e teşekkür plaketi veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Türk Sanat Müziği’nin güneşi gerçekten Bursa’da doğdu. Bu güneşin sönmemesi ve bu parıltıyı kaybetmemesi için sahneye çıkan her sanatçıyı yalnız bırakmayan Bursalıları tebrik ediyorum. Zeki Müren’i rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun” dedi.

Zeki Müren’i anma gecesinde Bursalılarla buluşan sanatçı Duygu Güleç ise, “Bursa halkı Zeki Müren’e sahip çıkan bir halk olduğu için sağ olsunlar bu gece de bizi yalnız bırakmadılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir gecenin solisti olmaktan çok onurluyum” diye konuştu.