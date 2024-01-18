SANART BUSADER'den tiyatro atölyesi

Sanatın iyileştirici gücünü, gönüllülük esaslı iyilik hareketiyle birleştiren SANART BUSADER, mübadeleyi anlatan, kısa süre önce prömiyeri gerçekleşen 'Nevbahar' oyununun yönetmen ve oyuncularıyla tiyatro atölyesi düzenledi.BURSA (İGFA) - Kurulduğu ilk günden bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle adeta kültür sanat yaşamının nabzını tutan SANART BUSADER, bu kez 'Yaşamdan Sahneye Tiyatro Atölyesi' sloganıyla, mübadelenin 100. Yılında bu acıyı yaşayanlara ithafen sahneye konan 'Nevbahar' oyununun yönetmeni Ali Volkan Çetinkaya, oyuncuları Ece Çetinkaya, Ayşe Dinç ve Hande Gençosman ile bir etkinlik gerçekleştirdi.

SANART BUSADER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Alagöz moderatörlüğünde Ninecim Sanat Evi'nde gerçekleşen etkinlik sanat severlerden büyük ilgi gördü

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Devlet Tiyatrosu ile Tiyatro M.O.T Sanatçısı ve Yönetmeni Ali Volkan Çetinkaya, içine çok sinen 'Nevbahar'ı ilk olarak bir göçmen şehri olan Bursa'da sahnelemenin ne kadar doğru bir karar olduğunu anladıklarını söylerken, seyirciden özel tiyatroları daha fazla sahiplenmelerini istedi.

'Nevbahar' oyuncularının da eserden ne kadar etkilendiklerini dile getirdikleri söyleşide sanatçılar, oyunla ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.

Söyleşinin sonunda SANART BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, yönetmen Ali Volkan Çetinkaya ve oyunculara çiçek vererek teşekkür etti.