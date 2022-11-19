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Samsun ‘Zehirsiz Kent’te Türkiye’ye örnek oldu

YAŞAM 19.11.2022, 09:06
Samsun ‘Zehirsiz Kent’te Türkiye’ye örnek oldu

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’ni uygulayacak ilk yerel yönetim olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre projeleriyle Türkiye’ye örnek oldu.SAMSUN (İGFA) - İnsan sağlığını tehdit eden kimsayal tarım ilaçlarının çevreye, doğal ekolojiye ve canlılara verdiği zararların önlenmesiyle ilgili Radyo Gerçek’e konuk olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, ‘Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’ kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, “Biz daha önce zehirsiz sofralar diye bir proje yaptık. Bu proje ile endüstriyel tarımda kullanılan çok sayıdaki tarım zehrine dikkat çekmek istedik. Çiftçiler arasında tarım ilacı olarak bilinen pestisitler, bitkilere zarar veren böcek, mantar vb. canlıları öldürüyor. Faydalı böcekleri, kuşları, tüm canlıları olumsuz etkileyen, başta çocuklar olmak üzere hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Belediyeler ot çıkmasın diye bu zehri attığı zaman toprağa, suya ve çevreye karışıyor” diyerek şöyle devam etti:

İLK İMZAYI SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATTI
“Dolasıyla da biz bu suları kullanıyoruz. Son zamanlarda artık sağlık sorunları artmaya başladı. Üreme, sinir ve sindirim sistemleri, hormonal denge, gelişim bozuluyor. Bütün bunlarda kimyasalların, pestisitlerin etkisi çok. Ayrıca bunların çoğu da kansere neden oluyor. Bu zehirlerin alternatifleri üretildi. Gelişmiş Dünya ülkeleri yaygın olarak kullanıyor. Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi ile pestisitler konusunda belediyelerimizi uyaralım ve mücadeleye onları da davet edelim istedik. Pek çok belediyeye ulaştık ve birlikte çalışmak istediğimizi ifade ettik. Birçoğundan da olumlu dönüşler almaya başladık. Bizimle ilk irtibata geçerek görüşme talep eden kurum, Samsun Büyükşehir Belediyesi oldu. Konuya bayağı ilgiliydiler. Anketimizi doldurarak uzun uzun konuştuk. Kimyasalları kullanmayı bırakıp alternatif ürünleri deneme konusunda taahhüt verdiler. Sonuçta projeyi imzalayan ilk belediye oldular. Projemize öncülük yapacak olmaları da bizleri ayrıca mutlu etti.”

BAŞKAN DEMİR: “KİMYASAL DEĞİİL, BİYOLOJİK İLAÇLAMA YAPIYORUZ”
Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’nin büyük önem taşıdığının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Çevre bizim için her şeyden daha öncelikli bir konudur. Çevre, yaşadığımız şehirdir, ülkemizdir, dünyadır. Biz hiçbir konuyu bunun önüne koymayız. Tüm çalışmalarımızda da temiz ve sağlıklı çevreyi amaçlıyoruz. Zehir, kimyasal bir bileşiktir. Kente ait olan her türlü canlıyı yok etmektedir. Projenin amacı, canlıları maruz kaldıkları pestisit denilen kimyasal tarım zehirlerinden korumaktır. Projeye Türkiye’ye ilk imzayı atan belediyeyiz. Şuan vektörlerle mücadelede yaz aylarında sivrisineklerin lavra dönemlerinde müthiş bir mücadele veriyoruz. Akarsular konusunda şanslı bir şehiriz. Ama vektörlerle mücadelede ise İç Anadolu şehirleri şanslı. Vektörlerle mücadelede ekiplerimizi, son teknolojik araçlarımızı güçlendirdik. Kimyasal değil biyolojik ilaçlama yapıyoruz. Bunu çok kısa bir zaman içerisinde periyodik olarak daha da yaygınlaştıracağız” dedi.

“KARBON SALINIMINI SIFIRA İNDİRECEĞİZ”
Temiz ve sağlıklı çevre konusunda kentin uzun vadeli hedeflerini açıklayan Başkan Demir, “İl genelinde 2030 yılına kadar biyolojik mücadeleyi yüzde 50 seviyesine getirmiş olacağız. 2040 yılına kadar Samsun’un tamamını zehirsiz kent haline getireceğiz. 2050’de de karbon salınımını sıfıra indirmiş olacağız. Böylelikle yerel yönetimde dünyaya örnek hale geleceğiz. Mesela kırsal alt yapıyı 2023’de bitiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, çevre kirliliğini azaltma noktasında sağlayacağı büyük avantajdır. Fosil yakıtta ve karbon salınımında müthiş bir düşüşe sebebiyet verecek. İnşallah şehrini kirletmeyen, kimyasal zehirler kullanmayan, çevreyi temiz tutan ve nihayetinde de sağlıklı bir toplum olmayı başaracağız” ifadelerini kullandı.

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