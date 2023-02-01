Samsun Rotary Kulübü 'Meslek Hizmetleri Ödülleri' verdi

Samsun Rotary Kulübü, Samsun’da düzenlediği özel bir geceyle Rotary Meslekte HİZMET, Meslekte BAŞARI ve Meslekte TEŞVİK Ödülleri verdi.SAMSUN (İGFA) - Dönem başkanlığını Ayşe Mine Ergun’un yürüttüğü Samsun Rotary Kulübü, geleneksel hale gelen Meslek Hizmet Ödül törenini Ramada Otel Samsun’da gerçekleştirdi. Törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Rotary Kulüpleri 2430 Bölge Federasyonu 2023-24 Dönemi Başkanı Teoman Kaynar, SAMSIAD Başkanı Mehmet Koçak ve Samsun Rotary Kulübü üyeleri, eşleri ve misafirler katıldı.

Törende 5 farklı meslekten 5 kıymetli isim onurlandırıldı. Afrika’da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelerde ziraat eğitimi veren ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın, Türkiye’nin ilk A Capella Caz grubunun kurucusu besteci ve akademisyen Recep Gül, Ünlü şef Barbaros Yoloğlu, unutulmaya yüz tutmuş ahşap beşikçilik mesleğinin son temsilcisi Rıdvan Özşahin ve girişimci Nezahat Şahin ödülleri alan isimler oldu.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ve gecenin organizasyonunun mimarı Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mine Ergun şunları söyledi:

“O’NUN ADINI ANMADAN, O’NUN GÜCÜNÜ HİSSETMEDEN BAŞLADIĞIMIZ TEK BİR GÜN, TEK BİR PROJE, TEK BİR TÖRENİMİZ OLMADI, OLAMAZ. Mustafa Kemal Atatürk, liderliği ve üstün başarılarıyla hayatın her anında örnek almamız gereken en büyük rehberimizdir. Başarı, mücadele ve çalışkanlık; mesleğinin en iyisi olma azmi, mesleğe kendini adama ve başaracağım deyip başarma ülküsü ile olağanüstü bir motivasyon kaynağı ve ayrıca sözleriyle de hepimize ilham olan bir akıl hocasıdır.”

Sözlerini “100. yaşına gelen ve bugün her birimizin gururla kutladığı, iyi ki dediği ve sahip çıkmak için O’na söz verdiği Cumhuriyetimiz; Atamızın askerlik mesleğindeki o muazzam başarısının en güzel kanıtıdır. Biz Rotaryenler, Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri ve Atamızın daimi takipçileri olarak, hayatta her zaman kendimize en doğru motivasyonu bulabilmek için O’nun sözlerine bakar, O’nun rehberliğine başvururuz. Bu geceyi de o motivasyon ile hazırladık. Ödül alan tüm meslek sahiplerini kutluyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum” diye sonlandıran Başkan Ayşe Mine Ergun törende emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödüle layık görülen isimlere plaketlerinin takdim edilmesi sonrasında hatıra fotoğrafları çekildi ve tören son buldu.