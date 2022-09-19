Samsun Rotary Kulübü, 'kendinden önce hizmet' dedi

Samsun Rotary Kulübü 12. Geleneksel Dostluk Panayırı'nı Atakum’da bulunan Çakırlar Korusu'nda hayata geçirdi.SAMSUN (İGFA) - Dönem teması olan Rotary ile "Hayal Edelim" sloganı kapsamında toplumun farklı kesimlerindeki ihtiyaç sahiplerinin hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Samsun Rotary Kulübü, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla büyük bir panayır düzenledi.

12. Dostluk Panayırının açılışını Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mine Ergun ve Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci birlikte yaptılar.

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden bu dönem canlandırılan bu büyük panayıra Samsun halkı yoğun ilgi gösterdi.

Panayırın açılışında konuşan Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mine Ergun, hastalıkların olmadığı, herkesin temiz suya ulaşabildiği, okuma yazma bilmeyen çocuğun kalmadığı, sevginin ve barışın hakim olduğu bir dünya hayalleri olduğuna dikkati çekerek, "Rotary ile hayal ediyor ve bu hayalleri dostluklarımızla, hizmetlerimizle el ele, omuz omuza, hep gülümseyerek, canlı capcanlı, heyecanlı bir şekilde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Rotary, dünya üzerindeki en büyük sivil toplum kuruluşu ve Rotary kulüpleri üyeleri iyi insanlar, 'kendinden önce hizmet' felsefesiyle çalışan insanlar” diye konuştu.

Panayır kapsamında Samsun halkı; Samsun Rotary Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan yiyecek içecek standlarını, açık hava araba galerisini, kadın el emeği alışveriş standlarını, anaokulu ve lise standlarını gezme; sportif aktivitelere, çocuk oyunlarına, kitap okuma faaliyetlerine katılma; dans gösterileri, canlı performanslar ve tiyatro izleme; polio çocuk felci ve rahim ağzı kanseri hastalıklarına yönelik farkındalık etkinliklerinde bulunma fırsatı yakaladı.