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Samsun Rotary Kulübü hayalleri gerçekleştiriyor

YAŞAM 17.01.2023, 11:44
Samsun Rotary Kulübü hayalleri gerçekleştiriyor

Geçtiğimiz Eylül ayında düzenledikleri 12. Dostluk Panayırı’ndan elde ettikleri gelirle Samsun Rotary Kulübü İyilik Elçileri, İlkadım Belediyesi'ne bağlı 'Kurtuluş Yolu' güzergahında yer alan mahalle ve köylerde çocuklar ve kadınlara yönelik hizmet projeleri hayata geçiriyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Rotary Kulübü’nden çocuk ve kadınlara tam destek...

Samsun Rotary Kulübü İyilik Elçileri'nin projelerden ilki bu hafta İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Uluslararası Rotary 2430. Bölge Rotary Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Emre Öztürk, Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mine Ergun, Bölge Sekreteri Murat Turan ve dernek üyelerinin katılımıyla Çatkaya İlkokulu-Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Samsun Rotary Kulübü tarafından yaptırılan Atatürk Büstü ve Anasınıfı Oyuncak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Tamamen yenilenen ana sınıfı tuvalet bölümü hizmete açılırken, okulun yaklaşık 150 öğrencisine yönelik Bilim Şenliği açılışı ve Bilim Tiyatrosu gösterimi de yapıldı. Okul idareci, öğretmen,  personel ve öğrencilerine Samsu Börek firması ile Samsun Rotary Kulübü birlikte öğle yemeği ikramında bulundu.

Hemen ardından aynı gün Kadamut Mahallesi Yardımlaşma Derneği binasında 35 kadına 'Toplumda Kadının Rolü', 'Kadın, İnsan ve İşçi Hakları', 'Sağlıklı ve Ekonomik Beslenme' konularında alanında uzman Avukat, Psikolog ve Diyetisyen tarafından seminerler düzenlendi.

Ayrıca Ataköy Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte Samsun Rotary Kulübü destekleriyle düzenlenecek olan kadınlara yönelik biçki dikiş kursuna katılacak kursiyerlere de kurs hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Samsun Rotary Kulübü Bilim Tiyatrosu,  ikinci gösterimini de Atakum Belediyesi'ne bağlı Ata Çocuk Anaokulları'nda yaptı ve burada da 200’e yakın çocukla buluşarak, onların hayallerine dokundu.

Çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla Bilim Tiyatrosu’nu köye getirdiklerini ve ağırladıklarını belirten Samsun Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mine Ergun, şunları söyledi:

“Eylül ayında 5 bine yakın kişinin katılımıyla düzenlediğimiz panayırımızın geliriyle ilgili bir söz vermiştik. Hayallere dokunacaktık ve hayalleri gerçekleştirecektik. Dönem temamız da ‘Rotary ile hayal edelim. Bu hayallerden birisi çocuklarımızı bilimle buluşturmak, onlardaki bilgi seviyesini artırmak; diğer yandan toplumumuzun yapı taşı kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü eline almasına yardımcı olmaktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ ve “Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sloganıyla yola çıktık.

Çocukların ilgisi ve tiyatroyu izlerkenki heyecanlarını görmek bizler için ayrıca mutluluk bir oldu. Projemizin gerçekten hayatlara dokunduğunu gördük. Umarız güzel bir katkı sağladık, gülüşlerden çığlıklardan biz onu anladık. Aynı şekilde kadınlarımız çalışmak, üretmek istiyor; haklarını bilmek ve yarınlarına sahip çıkmak istiyor. Bunu görmek çok kıymetli. Çocuklarımız ve toplumumuzun mimarı kadınlarımıza yönelik yapacağımız daha çok projemiz var. İlkadım Belediyemiz ve Atakum Belediyemiz, Başkanlarımız Necattin Demiraş ve Cemil Deveci’ye de bu hizmetlerin gerçekleşmesinde sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz. Bize her zaman çok değerli destekleri oluyor. Bu bir iyilik yolculuğu, hizmet yarışı aslında. Zaten hizmetin ve iyiliğin olduğu her yerde hem biz hem onlar var ve olmalıyız da! Bu hem sivil toplumun, hem kamunun, hem de insanlığım görevi”.

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