Samsun Rotary'den 'telefonu bırak golfe gel' çağrısı

Samsun Rotary Kulübü ve Samsun Rotaract Kulübü tarafından Karadeniz Diyabet Derneği ile birlikte düzenlenen ve diyabetli öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık" konusunda kıymetli bilgiler aktarılan seminer Samsun Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Rotaract Kulübü Dönem Saymanı ve Samsun Rotary Kulübü Dual Üyesi Uzman Klinik Psikolog Nur Deniz Türk’ün katılımcı gençlere yaptığı sunumda duygular, yaşam, anda kalmak, bağımlılık, teknolojiyi doğru yerde kullanmak ve siber zorbalığa boyun eğmemek temalarına yer verildi.

Programın bitiminde diyabet tanılı öğrencilerimiz için özenle hazırlanmış ve onların sağlıkla tüketebileceği öğle yemeği ikramında bulunuldu.

Proje kapsamında diyabetli öğrenciler golf aracı ile gezdirilip, golf sporuyla tanıştırıldılar.