Samsun'da TEKNOFEST heyecanı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda bu yıl 5.defa düzenlenecek.SAMSUN (İGFA) - Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te ASPİLSAN Enerji de yeni nesil ürünleriyle gençlerle buluşuyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te geleceğin teknolojilerinde ilklere imza atmak isteyen tüm gençleri ASPİLSAN Enerji, stant alanına bekliyor.