Samsun'da Rotary'den öğrencilere 'Waffle' keyfi

Samsun Canik Rotary Kulübü, İlköğretim Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle Waffle etkinliğinde bir araya geldi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Canik Rotary Kulübü, İlköğretim Haftasını 'Waffle Partisi' ile kutladı.

2022-2023 Eğitim öğretim yılı açılışında farklı etkinlik düzenleyen kulüp üyeleri, hem öğrenciler, hem de öğretmenler için keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

İlköğretim Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte Tekkeköy Büyüklü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve heyetine "Nesh Waffle " sponsorluğunda yaklaşık 300 kişilik Waffle Partisi organize edildi.

Samsun Canik Rotary Dönem Başkanı Çiğdem Hançer, bir çocuğun gözlerindeki mutluluğa vesile olmanın önemine vurgu yaparak, "Çocukların gözlerindeki ışıltı ve bizi bekleme heyecanı ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gösterdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.