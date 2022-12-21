Şampiyon teknik adam Sağlam, Gürsulu gençlerle buluştu

Bursa'da şampiyon teknik adam Ertuğrul Sağlam, Gürsulu gençlerle futbol serüvenindeki tecrübelerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Hayallerden Hayatlara” programları kapsamında, siyasetçi, sanatçı, iş adamı, sporcu ve edebiyatçılarla buluşturulan gençlerin, geleceklerini planlarken kendilerine örnek alacakları rol model şahsiyetlerin tecrübelerinden faydalanmaları sağlanıyor.

Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, bu kez de,Ertuğrul Sağlam, başarılarla dolu36 yıllık meslekyaşamında edindiği tecrübeleri, zorluklarla nasıl başa çıktığını, hayatın kendisine kattığı değerleri gençlerle paylaştı.

Sahip olduklarına şükretmenin ve onları paylaşmanın kendi yaşamının en önemli değerlerinden olduğunu vurgulayan Ertuğrul Sağlam, paylaştığı tecrübeleriyle tek bir çocuğa bile dokunabilmiş olmanın, değer katabilmiş olmanın,kendisi için şampiyonluk kadar değerli, kupa kazanmış kadar mutluluk verici olduğunu söyledi. Spor yaşamının yanında eğitim yaşamını da devam ettirmenin önemini belirten Sağlam, çocukların spor yaşamındaki başarılarını eğitim yaşamıyla taçlandırmalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, çocuklara bu konuyu ihmal etmemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

“Gençlerimizin geleceklerini oluştururken hedefledikleri noktalara ulaşma yolunda, kendilerine yol gösterecek şahsiyetlerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamak istedik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Gürsumuz’un, Bursaspor’umuza olan sevgisi, en büyük caddemizdeki timsah heykeliyle zaten gözler önünde. Bursaspor’umuzun tarihine şampiyonluk imzasını atan büyük teknik adam Sayın Ertuğrul Sağlam’ı gençlerimizle ve sevenleriyle buluşturmak keyifliydi. Gençlerimizin geleceğe umutla bakması, gözlerindeki ışıltının hiçbir zaman sönmemesi için rol model şahsiyetlerin tecrübeleriyle yollarını aydınlatmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Gürsu İlçe BaşkanıZekeriya Hacıoğlu,Gürsu protokolü, meclis üyeleri, Gürsu Belediyespor yönetici, antrenör ve sporcuları ile gençlerin katıldığı söyleşi sonrası, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Sağlam, gençlerin sevgi seliyle uğurlandı.