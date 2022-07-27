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Samida Bursa'da İnegöllü hayranlarıyla buluştu

YAŞAM 27.07.2022, 11:21
Samida Bursa'da İnegöllü hayranlarıyla buluştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, Samida konseriyle devam etti. 3 kız kardeşin yer aldığı grup, Amfi Tiyatroda hayranlarıyla buluştu. Samida, kulakların pasını silen performansıyla dinleyenlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Konserlerle devam eden festivalin 11. Gününde, 3 kız kardeşin yer aldığı Samida Grubu İnegöllü vatandaşlarla buluştu.

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen ve Yudum, Damla ve Tamara kardeşlerin yer aldığı Samida isimli grup, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda 21.00’da gerçekleştirilen konsere, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Seslendirdikleri şarkılarla İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşatan Samida konserini Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Konser sırasında sahneye davet edilen Başkan Taban, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Başkan Taban, konuşmanın ardından grup üyesi sanatçılara İnegölspor forması da hediye etti.

GASTRONOMİ ÇADIRINDA EN GÜZEL ÜRÜN YARIŞMASI YAPILDI

Festivalin renkli alanlarından biri olan Gastro İnegöl çadırında da Gastronomi ve Tarım günleri etkinlikleri kapsamında dün akşam da “En Lezzetli Ürünler” yarışması yapıldı.

İnegöl’ün değerleri; Yaban Mersini, Çilek ve Şeftali ile yapılan ürünlerin yarıştığı lezzet yarışmasında, İnegöllü hanımlar evlerinde yaptıkları ürünleri burada jüriye sunarak en lezzetli ürün unvanı için yarıştılar.

Çeşit çeşit pasta ve tatlıların yer aldığı yarışmada, 1’inci seçilen ürünün sahibine hediye takdimi yapıldı.

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