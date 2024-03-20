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Sakura Festivali Japonya’dan Sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi’nde

Binin üzerinde Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura populasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında, bu yıl ilk kez "Sakura Festivali" etkinliği gerçekleşecek.İSTANBUL

YAŞAM 20.03.2024, 14:07
Sakura Festivali Japonya’dan Sonra ilk kez Sabancı Üniversitesi’nde

Binin üzerinde Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura populasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında, bu yıl ilk kez "Sakura Festivali" etkinliği gerçekleşecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi, çiçek açtığı dönemde yüz binlerce insanı Japonya’da toplayan “Sakura Festivali’ni” Türkiye’ye taşıyor. Kampüs alanında bulunan binin üzerinde Sakura ağacının renk harmonisi yaratacağı festival, Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf edildi. 2 Nisan tarihinde Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek festivalde; Japon kültürüne özgü etkinlikler, kutlamalar ve özel gala programıyla ziyaretçiler ağırlanacak.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süsleneceği festival ayrıca “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak bir kaynak da yaratacak.

 

FESTİVAL GÜN BOYU SÜRECEK

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında bir ilke imza atan Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Sakura Festivali kapsamında davetliler, kampüste bulunan 1000’in üzerindeki Sakura ağacının çiçeklerini izleme fırsatını bulacaklar ve baharın gelişini coşkuyla kutlayacaklar. 

Tüm gün boyunca sürecek Sakura Festivali’nin gündüz programında Japonya’dan gelen ünlü grup Kufuki ve Heart Sutra konserlerinin yanı sıra DJ Salam performansıyla davetlileri coşturacak. Ayrıca; origami, ikebana, chado, sushi ve koku atölyeleri ile birlikte, kendo gösterisi ve geleneksel çay seremonisi törenleri de gerçekleştirilecek. Büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüş yaptığı “The Boy and The Heron” filminin gösterimi de festival programı içinde yer alacak.

GALA GECESİ DE ÖZEL OLACAK

“Sakura Festivali Gala Etkinliği”nde, ünlü Japon grup “WA League”den geleneksel Japon kültürünün izlerini taşıyan çok özel bir performans gerçekleştirecek. Grubun ardından sahne, yeni neslin en önemli seslerinden, söz yazarı ve besteci Cem Adrian’ın olacak. “Sakura Festivali Gala Etkinliği”nin, Biletix üzerinden gerçekleşecek bilet satışından elde edilecek gelirin tamamı Sabancı Üniversitesi’nin “Geleceğe Söz Ver” burs programına aktarılacak.

GELECEĞE SÖZ VER BURS FONU NEDİR?

Geleceğe Söz Ver Burs Fonu, Sabancı Üniversitesi’nin özgün ve yenilikçi eğitiminden daha fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencinin faydalanmasını amaçlayan bir burs fonudur. İlhamını, gençlerin daha güçlü bir gelecek ve daha iyi bir dünya için sorunların çözümüne verdiği sözlerden almaktadır.

Bu özel festivalin akşam programında yer alan gala etkinliğinde ise Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçları hem iki toplumu bir araya getirecek hem de Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençler için umut olacak.

2 Nisan 2024, Salı günü gerçekleşecek Sakura Festivali Gala Etkinliği’ne katılmak isteyenler, etkinlik biletlerine Biletix üzerinden erişebiliyor.

https://www.biletix.com/etkinlik/3FUAA/TURKIYE/tr

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