İstanbul'da Sabancı Vakfı’nın, 29 yıldır genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 29. kez sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de düzenlenen ödül töreninde; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerini Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan takdim etti.

Dereceye giren 8 başarılı öğrenciye toplam 225 Cumhuriyet Altını verildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 8 öğrenci, toplam 225 Cumhuriyet Altını’nın sahibi oldu.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Gençlerin sanat eğitimlerinde ve bundan sonraki yolculuklarında onları desteklemenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.” dedi.

2022 yılının ödül alan isimleri Resim Bölümü’nden Albina Onay, Lale Yılmaz, Lal Doğa Karakaş, Heykel Bölümü’nden Şeyhmus Çoban, Çiğdem Şahin, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise İsranur Doğan, Aleyna Gücer, Kübra Dilek oldu.