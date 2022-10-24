“Sakin mahalle” şenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü pilot kenti İzmir’in “Sakin Mahalle” programındaki Konak Pazaryeri Mahallesi’nde şenlik düzenlendi. Bölgede yaşayanların büyük ilgi gösterdiği etkinlik gün boyu sürdü.İZMİR (İGFA) - “Sakin Mahalle” programındaki Agora Ören Yeri Bölgesi Pazaryeri Mahallesi sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahalle Şenliği” ile unutulmaz bir gün yaşadı. Bölgede yaşayan yurttaşların karşılaşma, tanışma ve birliktelik duygusunu sağlamayı hedefleyen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenlikte çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Atölyeler, spor alanları ve şişme oyun bölümlerinin yer aldığı şenlikte Cittaslow Metropol İzmir Projesi kriterlerinden biri olan “iyi gıdaya erişim’’ hedefinin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yaklaşık 600 çocuğa balık ekmek ikram edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gün boyu sıcak içecek hizmeti verdi. PAGOS Kooperatifi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için ürettiği atıştırmalıklar da stantları ziyaret eden yurttaşlara sunuldu.

Talep ve ihtiyaçlar alındı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Hemşeri İletişim Merkezi, İzelman A.Ş., Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü, Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Pi Gençlik Derneği, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Mercek Projesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın da yer aldığı şenlikte yurttaşların talep ve ihtiyaçları alınarak gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Cittaslow Metropol Nedir? İzmir, Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kanaat önderleri ile İzmir'de başlayacak ve bütün dünyada uygulanabilecek bir büyükşehir yönetim modeli oluşturmak için Cittaslow Metropol projesi üzerinde çalışıyor. İzmir'deki çalışmalar pilot “Sakin Mahalle” olarak belirlenen Karşıyaka Demirköprü ve Konak Pazaryeri mahallerinde yürütülüyor. Proje kapsamında dünyadaki kent ve iyi yaşam perspektifleri analiz edilerek “yavaş yaşam” felsefesiyle bir araya getirildi. Cittaslow Metropol kent modeli insan odaklı, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir, yüksek yaşam kalitesini hedefliyor. Cittaslow Metropol modelinin “Toplum”, “Kentsel direnç”, “Herkes için Gıda”, “İyi Yönetişim”, “Hareketlilik” ve “Cittaslow Mahalleleri” olmak üzere 6 ana teması var. Bu temalar altında çeşitli kriterler belirlendi. Bu kriterler kapsamında İzmir'de bir yıl içinde projeler geliştirilecek ve uygulanacak.