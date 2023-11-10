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Sakarya’ya bir kardeş şehir daha

YAŞAM 10.11.2023, 09:26
Sakarya’ya bir kardeş şehir daha

Sakarya, Bosna Hersek’in VisokoBelediyesi ‘kardeş şehir’ protokolünü imzaladı. Visoko’dan gelen kalabalık heyeti ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, Bosna ile diller farklı olsa da kalplerin birlikte olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bosna Hersek Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganić ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Daha öncesinde ‘İyi Niyet’ protokolü ile bir araya gelen Başkan Yüce ve Bosna heyeti, şimdi ise ‘Kardeş Şehir’ protokolüne kültürden ticarete, ekonomiden turizme kadar pek çok alanda birbirine katkı sağlamak adına karşılıklı olarak imzaları attı.

Kardeşlikle atılacak her adımın yeni bir başlangıç olacağını ve Visoco ile diller farklı olsa da gönüllerin bir olduğunu ifade eden Yüce, “Her adımımızı kardeşlikle, birliktelik duygusuyla atıyoruz. Devletimize sahip çıkıyor, kardeş kentle mesafeleri yok sayıyoruz” vurgusu yaptı. Kardeş şehirlerle hayatın her alanında yeni projeler üreterek hayata geçireceklerini kaydeden Yüce, zulüm altında olan Filistin’i hatırlatarak ellerinden gelen her türlü yardımı ve desteği o bölgeye de vereceklerini ifade etti.

Başkan Yüce, “Sakarya’da kimsenin kökenine, diline, dinine, rengine veya kültürüne, hiçbir farklılığına bakmadan; kalbimiz hemşerilerimize dönük şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz.Bugün konuştuğumuz diller farklılık gösterebilir, yaşadığımız coğrafya farklılık gösterebilir ama bizim zihin dünyamız, hassasiyetimiz aynıdır.Bizler aynı davanın yolcusu, aynı ağacın dallarıyız. Büyükşehir olarak her adımımızı hem kardeşlik hem birliktelik duygusuyla atıyoruz” dedi.

Kardeş şehirlerle vatana, memlekete faydalı işler yapacaklarını kaydeden Yüce, “Ülkemize, devletimize, bayrağımıza, dinimize, dilimize ve mazluma sahip çıkıyor, bununla da gurur duyuyoruz.Karşılıklı iş birliğinin kurulmasına destek olacak Kardeş Kent ile aramızdaki mesafeleri yok sayıyoruz. Kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelikprojeler geliştiriyoruz. Kardeş şehirlerle nice güzel, vatana, millete katkı sunacak işler yapmayı diliyor kardeşliğimizin daim olması temennimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganićise,“Sakarya bizim kardeş belediyemiz. Bu iade ziyareti pozitif hikayelerin bir başlangıcı ve sayfalarını beraber yazacağız. Her açıdan önümüzdeki sene ‘Türkiye Yüzyılı’ olsun. Visoko, büyük bir ticaret ağına sahip ve biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Ağabey konumunda olan kardeşler küçüğünün her zaman daha iyi olmasını ister. Bende birbirimizi daha iyi şekilde tanımamızı istiyor beraber daha iyi projelere adım atmak istiyorum. Tarım, hayvancılık, turizm gibi alanlarda sizleri bekliyoruz. Tüm lojistik desteği de sağlayacağız. Ekrem başkan gibi bir başkana sahip olduğunuz için çok mutlu oldum” dedi.

“ZULME KARŞI DURMAZSAK UTANÇ DUYARIZ…”

Ayrıca, Filistin’de devam eden zulmü hatırlatarak çağrı yapan Başkan Yüce, “Biliyorsunuz ki Filistin’e gitmek üzere sahra hastanelerimiz ve gemilerimiz yola çıktı. Elimizden gelen bu. Bu zulme karşı durmazsak utanç duyarız. Onların özgürlüğe kavuşacağına inanıyoruz ve dua ediyoruz” dedi. Başkan Yüce, imza töreni sonrasında misafirlere Sakarya hatırası olarak birçok hediye takdim etti ve günün anısına fotoğraflar çekildi.

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