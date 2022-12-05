Sakarya’nın ruhunu yansıtanlar belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 2. Ulusal Sakarya Bir Başka fotoğraf yarışmasında Sakarya’nın tarihi değerleri ve doğal güzelliklerini en etkileyici şekilde anlatan fotoğraflar ödülleri aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımını en güçlü şekilde yapmak ve turizm potansiyelini artırmak için farklı etkinlikler düzenliyor. Bunlardan bir tanesi olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf yarışması tamamlandı.

Sakarya’nın tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini anlatacak fotoğrafların çekilmesi için fotoğraf sanatçılarını teşvik eden yarışma sayesinde birbirinden güzel fotoğraflar görücüye çıktı.

EN İYİ FOTOĞRAFLAR SEÇİLDİ

Yarışmanın sonuçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.

Bu kapsamda jüri tarafından değerlendirilen fotoğraflar arasında Gökhan Alpdoğan’ın çektiği ‘kar’ temalı köprü fotoğrafı birinci, Melek Okur’un kadrajına aldığı ‘kar ve köy evi’ temalı fotoğraf ikinci, Cihat Köseoğlu’nun ‘bisiklet’ konulu fotoğrafı ise üçüncü seçildi.

Mansiyon ödülünü ise İhsan Korkut’un ‘Gün batımında Taraklı’ temalı fotoğrafı, Salih Kuş’un ‘emek’ anlatımlı fotoğrafı, Faruk Turna’nın ise ‘Adapazarı’nda gün başlarken’ konulu fotoğrafı kazandı. Yarışmaya 14 Mart tarihinden itibaren 334 katılımcı toplamda 1416 fotoğraf ile başvuru yaptı.

Sergileme alan 44 fotoğrafçı da belli oldu.

Yarışma sonucunda birinci 9 bin TL, ikinci 7 bin TL, üçüncü ise 6 bin TL ödül kazandı. Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf ise 3’er bin TL ödül alacak. Ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıya da ödül verileceği açıklandı.

Yarışmanın sonuçlarının 6 Aralık’ta Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlanacağı öğrenilirken, ödül töreni ve sergisinin 29 Aralık’ta AKM’de gerçekleştirileceği kaydedildi.