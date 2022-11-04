Sakarya’nın en prestijli ödülü sahibini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödül takdim edilen Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nın kazananı ‘Sakarya Okuyor’ projesi Sakarya Şehircilik Ödülü’nün sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin belediyecilik çalışmalarına katılmasını teşvik eden ‘Genç Katımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘Tam Bana Göre Festival’de ödül alan proje yarışmasına gençler 89 farklı projeyle başvuru yaptı. “Üret, Karar Ver, Uygula” sloganıyla düzenlenen projenin birincisini vatandaş oylarıyla belirledi ve gerçekleştirilen törende ‘Sakarya Şehircilik Ödülü’ projenin sahibinin oldu.

Ramada Otel’de düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı ödül töreninde ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Hasan Başiş, bürokratların yanı sıra proje yarışmasına katılan gençler ve aileleri yer aldı. Sakarya’da şehrin yarınlarına yön vermek için projelerini hazırlayan gençlere ödüllerini Başkan Ekrem Yüce takdim etti.

‘SAKARYA OKUYOR’ KAZANAN OLDU

Ağustos ayında halk oylamasıyla seçilen ‘Sakarya Okuyor’ isimli proje vatandaşların oylarıyla birinci seçildi. Oylama sonucunda birinci olan projeye Sakarya Şehircilik Ödülü ve 15 bin TL para ödülü takdim edilerek proje uygulamaya alındı. Diğer 9 finalist projeye de Katılım Teşvik Ödülü olarak 3’er bin TL para ödülü takdim edildi.

Yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak milletleri aydınlatacak bir nesil yetiştirmek ve destekçisi olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarınlarımızı daha iyi yerlere getirecek olan gençlerimiz için yenilikler düşünüyor, planlar yapıyor ve samimi adımlar atıyoruz” dedi. Yüce, Gençler Şehrin Geleceğine Yön Veriyor çağrısı ile Üret – Karar Ver – Uygula sloganıyla gerçekleştirdikleri proje yarışması için çeşitli çalışmalarla gençlere ulaştıklarını belirtti.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Yüce, “Çevre, su yönetimi, mimari ile kentsel tasarım, ulaşım, kent hareketliliği, gençlik, spor, kültür, sosyal hizmetler ve dijitalleşme olmak üzere toplam 6 farklı kategoride üretilmesini istediğimiz proje yarışması kapsamında toplam 89 başvuru yapıldı. Akıllı uygulamalar ile katılımcılık ve dijital yenilikler esas alınarak açık ve şeffaf olarak yürütülen 5 aşamada gerçekleştirilerek iyi bir yönetim örneği sergilendi. Jüri üyelerimiz ve halk oylaması ile elemeler sonucunda Sakarya’nın en prestijli ödülü olan “Sakarya Şehircilik Ödülleri” sahibini buldu” dedi.