Sakaryalı yazarlarla yuvada ‘sanat’ dolu sohbet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi kapsamında düzenlediği “Adalı Öykücüler Bize Ne Söyler?” isimli panel ile Sakaryalı birbirinden değerli yazarları hayranlarıyla sanatla dolu bir sohbette buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat duayenlerinin yoğun ilgi gösterdiği birbirinden renkli ve bilgilendirici programlarına devam ediyor. Şubat Kültür Takvimi de bu kapsamda dolu-dolu, keyifli etkinliklerle geçiyor. Büyükşehir’in son misafiri ise Sakaryalı birbirinden değerli yazarlar oldu.

ONLARI TÜRKİYE TANIYOR

Eserleriyle Türkiye’nin tanıdığı Arzu Özdemir, Ayşenur Gülsüm, Sinem Torun, Vildan Külahlı Tanış ve Necla Dursun Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) hayranlarıyla buluştu. Yazarlar geçmişten bu yana yazı hayatlarını, etkilendikleri alanları ve yazarlıkta başarının sırlarını anlatarak özellikle gençlere ilham oldu.

“HER GÜN DUA EDİYORUM…”

Yazar Arzu Özdemir “Sakarya’da 30’dan fazla öykü yazarı yetiştirildi. Ben Elazığlıyım ama sorsanız Sakaryalıyım. Rabbime beni buraya getirdiği için ve burada yaşamamı nasip ettirdiği için her gün dua ediyorum. Sakarya Tarihi ve doğası açısından eşsiz bir yerdir. Sakarya bana çok iyi geldi. Sakarya’nın doğasından ve tarihinden ilham alarak güzel öyküler yazdım” dedi.

ÖZGÜVENİMİ YERİNE GETİREN BİR ANDI

Aldığı ilik ödülü anlatan ve kattığı motivasyondan bahseden Sakaryalı en genç öykü yazarı Sinem Torun ise şöyle dedi: “Okula ilk girdiğim sene Ercan hocamız derste deniz kelimesi geçirmeden anlatmamızı istemişti. O güne kadar günlük tutmak dışında hiçbir şeyim yoktu ve kurguya dair hiçbir fikrim yoktu. O gün hocamızın desteğiyle öykü yazmaya başladım. O öyküde 3. Olmuştum. Özgüvenimi yerine getiren bir andı”

BİRÇOK SEFER REDDEDİLDİM

Yazar Vildan Külahlı Tanış edebiyatın hayatının bir parçası olduğunu aktararak “Hayatımın içerisinde hep bir günceler, günlükler vardı. Edebiyat her zaman hayatımın içerisindeydi. Yaşadığım şehir dolayısıyla kültür sanat beni içerisine çeken bir şehir. Yazdıklarımı dergilere ve yarışmalara göndermeye başladım. Yayımlanmadan önce birçok seferde reddedildim. Kitabımın çıkması 7 sene kadar sürdü” ifadelerini kullandı.

Program sonunda hediye takdim edildi ve imza töreni ile panel son buldu.