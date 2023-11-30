Sakaryalı yazarlar şehrinin gençleriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlik programı kapsamında Sakaryalı yazarlar Dr. Serhat Demirel ve Kadir Korkut, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ile Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde öğrencilerle buluşarak edebiyatı konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri devam ediyor. Sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve alanında uzman pek çok kişinin ağırlandığı Kasım takvimi “Sakaryalı Yazarlar Okullarda” programıyla devam etti.

Sakaryalı usta kalemler Dr. Serhat Demirel ve Kadir Korkut, iki farklı lisede öğrencilerle buluştu. 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nde gençlerle bir araya gelen Dr. Serhat Demirel, Türk edebiyatının geçmişi, geleceği ve Sakarya üzerine anlatımlar yaptı.

Necmettin Erbakan Fen Lisesi’ndeki öğrencilere konferans veren yazar Kadir Korkut ise hayatının her bölümünde yazının ve sanatın yerini anlattı. Eş zamanlı yapılan programlarda yazarların otobiyografisi ve Sakarya özelinde yaptıkları çalışmalara da yer verildi. Öğrencilere kendi alanlarında şaşırtıcı bilgiler veren yazarlar, onları birçok konuda aydınlattı.

Pek çok yazarın asıl mesleklerinin farklı olduğuna dikkat çeken yazarlar, “Örneğin Franz Kafka bir Sigorta Memuruydu, Dostoyevski bir mühendisti, Cemal Süreyya Vergi Dairesi Memuruydu, Nazım Hikmet Deniz Subayıydı. Sizler de birer Sayısal Fen Lisesi öğrencilerisiniz. Sayısal öğrencisi olmanız yazar olmanızın önüne geçmez” ifadelerine yer verdi.

Hatıra fotoğraflarının kayda alındığı iki program, öğrencilerin merak ettiklerini sordukları soru-cevap oturumlarıyla son buldu.