Sakaryalı özel çocuklara kısa ara

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SGM kurslarında eğitim gören özel öğrencileri, duygu dolu bir programla uzman eğitmenlerden karnelerini alarak “kısa bir mola” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) “özel” öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığı bir karne töreni yapıldı. Engelsiz Hobi Kursları’nda eğitim gören engelli öğrenciler, ilk dönemlerini tamamladı.

Özel öğrenciler için karne heyecanı duygu dolu bir programda yaşandı. SGM’de bulunan salonda karne takdimi için güzel bir karşılama hazırlayan uzman eğitmenler, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti.

Yoğun ilgi ve sürpriz karşısında duygulanan öğrenciler, eğitmenlere ve Büyükşehir’e teşekkür ederek “kısa bir mola” dedi. Karne töreni için hazırlanan tatlılar ve ikramlar verildi, ortam keyifli bir sohbete dönüştü. Unutulmaz akşam, hatıra kareleriyle ölümsüzleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Her bir branşta farklı başarılar elde eden, kişisel gelişim konusunda önemli bir yol kat eden öğrenciler bu programlarla aynı zamanda sosyal hayatın merkezinde kalıyor. Onların mutluluğu bizim de heyecanımızı artırıyor ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel çocuklar için ders zili çok yakında yeniden çalacak!” denildi.