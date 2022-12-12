Sakaryalı minikler 'İki Bavul Dolusu'nu ilgiyle izledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesitarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri,çocuk oyunu ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık kültür sanat etkinliklerinin konuğu bu kez çocuklar oldu.

IndependentClup Sanat oyuncularının sahne aldığı "İki Bavul Dolusu" adlı tiyatro oyunu minikler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hem eğitici hem de eğlendirici yönüyle çocukların beğenisini kazanan oyun, 2 seans olarak gerçekleştirildi.

Nedim Buğral’ın yazdığı ve Özge Sivrikaya’nın yönettiği oyunda, çocuklara ekip çalışmasını ve arkadaşlık bilincini güçlendirerek iş paylaşımının önemi vurgulandı.

Bir tren garından geçenPırasa ve Hapşu isimli iki palyaçonun trene gelene kadar başlarından geçen olayları konu alan oyun, miniklerin katılımıyla keyifli anlara sahne oldu.Program sonunda çocukları sahneye davet oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirerek bol bol sohbet etti.