Sakaryalı gençler gezerek öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye eğitimleri kapsamında geziler devam ediyor. Gençlerin gezerek öğrenmelerini amaçlayan programlarda, alanında uzman akademisyen ve eğitmenler ile birlikte tarihi ve kültürel geziler düzenleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da doludizgin devam ediyor.

Çeşitli konferans ve gezilerle 15-21 yaş aralığındaki gençlere hitap eden programlarda, gençlerin en fazla ilgisini çeken gezi programları bu yıl da ilgi odağı oldu. Her hafta farklı bir etkinlik ve gezinin düzenlendiği programlarda 18-20 Temmuztarihlerinde 3 gün boyunca farklı bölgelere geziler düzenlendi.

Her hafta çeşitli etkinlik ve gezi programlarıyla devam edecek olan Genç Atölye, 18 Ağustos tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.