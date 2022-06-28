Sakaryalı doğaseverler Yanık Vadisi’nde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin adresi Sapanca oldu.SAKARYA (İGFA) - Her hafta Sakarya’nın birbirinden değerli eşsiz doğasını keşfe çıkan doğaseverler şehrin kalabalığından uzaklaşmanın ayrıcalığını yaşadı.

Doğa sporları konusunda alanında uzman kişilerin öncülüğünde buluşan doğaseverler, bu hafta Sapanca Yanık Vadisi’nin eşsiz doğasını keşfetti.

Aktivitelerden bir hayli memnun olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sakarya'nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı yakalayan doğaseverlerimizi her hafta farklı bir noktada buluşturmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek yürüyüşlerini tamamladı.

Doğa yürüyüşlerinin sonuncusu 3 Temmuz Pazar günü Akgöl’de gerçekleşeceği öğrenildi.