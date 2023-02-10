Sakarya’dan yardımlarla ilgili önemli açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere yardım kampanyasıyla ilgili "çok acil kefen ihtiyacı var" mesajlarının doğruyu yansıtmadığını belirterek ilk günden beri fedakârca çalışan vatandaşları bilgilendirdi.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 'en iyi biz anlarız' diyerek başlattığımız yardım kampanyamız 5'inci günde çok ciddi seviyelere ulaşmıştır. Merkezimize gelerek bizlere omuz veren, mücadelemize ortak olan tüm Sakaryalı gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yardım koordinasyonu sağlayan vatandaşlarımıza ihtiyaç konusunda önemli bir uyarı yapmak istiyoruz. Sosyal medyada ve mesaj yoluyla yayılan listelerde 'acil kefen ihtiyacımız var' ifadeleri de yer almaktadır. Belirtilen malzeme ‘acil ihtiyaç’ listelerinde yer almamaktadır. İhtiyaç temini AFAD’ın belirlediği listelere göre yapılmaktadır. 17 Ağustos Depremi'ni yaşamış bir şehir olarak afet bölgesindeki kardeşlerimizin ne hissettiğini en iyi şekilde anlıyor, onlar için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.