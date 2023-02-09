Sakarya’dan 40 tır yardım afet bölgesine gitti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce doğal afetin ilk saatlerinde itibaren başlatılan yardım kampanyasında depremzedelere ulaşılması için gönderilen tır sayısı 40’a ulaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir bölgede depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için üstün gayret gösteriyor.

Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş ve çevre illere arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve iş makineleri gönderen Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü temel ihtiyaç malzemelerini kapsayan yardım kampanyasıyla bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü yardım kampanyasıyla depremzedelerin kuru gıda, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, polar, battaniye, eldiven, kışlık bot, içlik, hijyen ürünleri, çocuk bezi, çadır ve çadır sobası, powerbank gibi hayati önem taşıyan ürünlerin toplanması için yardım kampanyasını başlattı. SASKİ Teknik Birimler’de toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Kampanyanın 3. gününde deprem bölgelerine gönderilen tır sayısı 40’a ulaştı.