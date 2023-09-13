Sakarya’daki dev festivalin takvimi belli oldu

Dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip edilen Sakarya Bike Fest, Cumhurbaşkanlığı tarafından resmî web sitesinde ‘başarı’ ifadeleriyle duyuruldu.SAKARYA (İGFA) - Resmi sitede yer verilen duyuruda, 27-28-29 Ekim’de Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve etkinliklere ev sahipliği yapacak olan yeni festivalin takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek festival ayrıca sahne, mapping şovlar ve çekilişlerle geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde alınan Sakarya Bike Fest’in takvimi Cumhurbaşkanlığı’nın resmî web sitesinde duyuruldu. Bu yıl 27-29 Ekim tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek olan festivalde yer alan sahne, mapping şovlar ve bisiklet etkinliklerinin detaylarına bu duyuruda yer verildi. Cumhurbaşkanlığı ayrıca Sakarya’nın yaptığı projelerle bisiklet alanında elde ettiği başarılara dikkat çekti.

O açıklamada, “Ülkemizin bisiklet alanında marka şehri olan Sakarya, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü sürecin sonunda dünyanın sadece 14 şehrin almaya hak kazandığı, bisiklet alanında marka şehirlerine verilen UCI BIKE CITY LABEL unvanını Danimarka’da gerçekleştirilen törenle ülkemize kazandıran ilk şehrimiz olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Sakarya, 27- 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Sakarya Bike Fest ile ülkemiz ilk bisiklet Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır” denildi.

İŞTE FESTİVALİN DETAYLARI

- Sakarya Bike Fest Açılış Seremonisi (27 Ekim 2023) Şehir merkezinde, kent parkta yüz binlerce insanın katılımı ile gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinliğin, sahne ve mappingshowlar ile birlikte bisikletseverlere ulaşması planlanmaktadır.

- Sakarya Eliminatör Bike CUP (27 Ekim 2023) Sakarya’da ilk defa düzenlenecek olan organizasyonun uluslararası formatta ve şehir merkezinde yüz binlerce bisikletsevere ulaşması hedeflenmektedir. Etkinlik, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve tüm dünyaya ulaştırılacaktır.

- Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası (29 Ekim 2023) Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası ile Sakarya’nın dünyanın en iyi bisikletçilerine ev sahipliği yapması planlanmaktadır. 2023 yılı Avrupa Şampiyonunun belirleneceği yarışma tüm dünya üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.”