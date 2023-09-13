Sakarya Zaferi’nin 102’nci yılına özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin 102’nci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102. yıl dolayısıyla yayımladığı meajında "Millî Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun a, Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Millî Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü gurur ve minnetle andıklarını belirtti.

Zorluklara meydan okuyarak kazanılan bu zaferin milletin bağımsızlık sevdasının ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Sakarya Zaferi'nin 102. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu ülkeyi vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadesini kullandı.