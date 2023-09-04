Sakarya Zabıtası'ndan vatandaşa ve esnafa karanfil
Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi ve Uzunçarşı’da vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı.
Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerini vatandaşlar da kutlayarak tebrik etti.
Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “Teşkilatımızın 197. kuruluş yılı dolayısıyla Çark Caddesi ve Uzunçarşı’da vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttık. Bizleri güler yüzle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Zabıta teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışıyor, 7/24 anlayışıyla görev yapıyoruz. Bu vesileyle teşkilatımızın 197. Yılını kutluyor, ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” denildi.
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|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
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|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
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|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
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|4
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|4
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|4
|4
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|3
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|2
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|1
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|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
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|4
|8
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|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0