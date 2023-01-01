Sakarya yılın ilk gününde de gönülleri ısıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılının ilk namazını kılmak için Yeni Cami’ye gelen vatandaşlara çay ve çorba dağıtarak gönülleri ısıttı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk namazını kılmak için Yeni Cami’ye gelen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunarak gönülleri ısıttı.

Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan sıcak çorbalar sabah namazını Yeni Cami’de eda etmek isteyen vatandaşlara ikram edildi.