Sakarya'yı Balkanlara tanıttılar

Uluslararası Sakarya Balkan Günleri devam ediyor. AKM önünde tüm Rumeli ve Balkan Derneklerinin katılımıyla bir Balkan Kültürü şöleni oluşturuldu. Balkan ülke mutfaklarının en lezzetli ürünleri, yemekleri ve yöresel kıyafetleri Sakaryalıların beğenisine sunuldu. Balkan günleri kapsamında şehrin merkezinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sakarya Balkan Günleri, tüm Rumeli ve Balkan Derneklerinin katılımıyla gerçekleşen kültür sokağı ile devam etti. AKM önüne kurulan stantlarla Balkan ülke mutfaklarının en güzel ürünleri, yemekleri ile yöresel kıyafetler Sakaryalılarla buluştu.

Programa eşlik eden Başkan Yüce Balkanlar’dan gelen misafirlerine hediyeler takdim ederek, keyifli organizasyona eşlik eden göçmen ve Balkan misafirlerle yüzyıllardır süregelen kültür, örf ve gelenekler üzerine sohbet ederek “kardeşlik” mesajına vurgu yaptı. AKM önünde kurulan stantları tek tek gezen Başkan Ekrem Yüce, Balkan yemeklerini tattı ve yöresel kıyafetleri inceledi.

Yüce, “Kültürel ve tarihi ortaklığımızla Balkan ülkelerindeki kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Düzenlediğimiz Sakarya Balkan Günleri Programı kapsamında pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz.Kültürel öğelerin sergilendiği stantlarda misafirlerimiz ve hemşerilerimizle hasbihâl ettik.Kardeşliğimizin kuvvetlendiği, iş birliklerimizin arttığı Sakarya Balkan Günleri çalıştayımız kapsamında faaliyetlerimize devam ediyoruz.Tarihi, kültürel ortaklığımız olan Balkan ülkelerindeki kardeşlerimizle birliğimizi sağlamlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası Balkan Buluşması” organizasyonu kapsamında 3 gün boyunca Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya gibi ülkelerden gelen misafirlerini ağırladı. 72 farklı milletten insanın yaşadığı ve Balkan göçünün yoğun olduğu Sakarya’yı tanıtmak ve dostluğa bir nişane oluşturmak için yapılan etkinlikler samimi görüntülerle geçti ve Sakarya’dan Balkanlar’a yeni dostluk köprüleri kurulmuş oldu.