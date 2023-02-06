Sakarya yardım kampanyasının detaylarını duyurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7.4 şiddetindeki depremle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illere ulaştırılacak yardımlar için bilgilendirme yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye güne acı bir sabahla uyandığına dikkati çekilerek, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilimizde yıkıma sebebiyet veren 7.7 şiddetindeki deprem tüm Türkiye’yi derinden yaraladı. Büyükşehir Belediyesi olarak şimdi birlik vakti düşüncesiyle yapılacak yardımların planlamasını ivedi bir şekilde hazırladık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma ekiplerimiz ve kriz araçlarımız bölgeye hareket etti" dedi

Yaraları sarmak için yardım kampanyası başlattıkları belirtilen açıklamada, Demokrasi Meydanı’nda an itibariyle irtibat bürosuna yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların çalışmaya başladığını söyledi.

Bu kapsamda; Kuru gıda, Uyku tulumu, Cep ısıtıcısı, Polar, Battaniye, Eldiven, Kışlık bot, İçlik (Çocuklar ve bebekler için), Hijyen ürünleri, Çocuk bezi, Çadır ve çadır sobası, Powerbank,

Su gibi ürünlerin kullanılmamış olanlarını belirlediğimiz noktada bölgeye ulaştırılmak üzere topladıklarını duyuran belediye, adres olarak Kent Park arkası, Donatım 1’inci Geçit ve Bölge İdare Mahkemesi arasındaki Kent Park Camii’nin çaprazı (SASKİ Teknik Birimler Kampüsü – Eski İtfaiye Binası Bahçesi) ulaştırmalarını istedi.