Sakarya YADEM’le gençleşiyorlar

Yaşlıların hayatın her alanında yanında olan Sakarya YADEM’in doğa yürüyüşü programıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kendilerini daha genç ve mutlu hissediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlılara özel seminerler kurslar, sosyal aktiviteler başta olmak üzere pek çok konuda aktiviteler gerçekleştiren YADEM ayrıca yaşlıları sporla ve doğayla iç içe tutuyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri programı yine İl Ormanı’nda devam etti. Tabiatın kalbinde huzur dolu bir gün geçiren yaşlılar, egzersizler ve yürüyüşle keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen yürüyüşte doğayı en derinliklerine kadar keşfeden kalabalık grup, fizik tedavi uzmanı eşliğinde çeşitli vücut hareketleri yaptı.