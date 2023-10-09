Sakarya YADEM’den yaşlılara özel etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi’nin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Osteoporoz günü sebebiyle ortaklaşa düzenlediği programa 70 yaşlı katılım sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında olmaya, onların elinden tutmaya ve onlara güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

Yaşlılara özel seminerler kurslar, sosyal aktiviteler başta olmak üzere pek çok konuda çalışmalar gerçekleştiriliyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Osteoporoz günü sebebiyleSakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi ile yaşlılara özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaşlılar yürüyüş yaparak seminer alanına gitti.

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Fatih Çelebi’den Osteoporoz konusunda, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Zeynep Hale Kocaoğlu’dan Yaşlılıkta Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin önemi konusunda ve Diyetisyen Zeynep Bozat’tan ise ilimizde Beslenme Danışmanlık Merkezlerine nasıl başvura yapılabileceği konusunda bilgi edindiler. Eğitim sonunda YADEM ‘de yapılan VKA (Vücut Kitle Analizi) çıktılarını diyetisyenlere gösteren yaşlılar, vücut analizleri ile ilgili bilgiler aldı.

Program sonunda yaşlılar, alanında uzman isimlere kemik erimesi, sağlıklı yaşam için beslenme şekilleri, geriatri (yaşlılık bilimi alanı), alzheimer, yaşlılık dostu besinler ve birçok konuda sorular sordu. Yanıtlar ile fikir sahibi olan yaşlılar programdan kalan memnuniyetlerini dile getirerek “Büyükşehir Belediyesine ve YADEM ekibine bizlere olan ilgi alaka ve samimiyetlerinden, sosyalleşmemize sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğümüze de vermiş oldukları kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.“dedi. Program sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Merve Kahraman’aYaşlı Destek Merkezi Sorumlusu Ömer Faruk Karataş tarafından hediye takdim edildi.