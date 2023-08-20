Sakarya'ya yeni su kaynakları kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca ilçesinde başlattığı çalışmalar kapsamında Yanık bölgesine kazandırılan yeni içme suyu kaynağından elde edilen suyu vatandaşların musluklarına kesintisiz şekilde taşıyacak.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su sıkıntısı yaşayan bölgelerde ivedi bir şekilde hayata geçirdiği projeler ile şehrin tüm noktalarını kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor.

Sapanca Yanık Mahallesi’nde sondaj çalışmaları sonucunda keşfedilen yeni içme suyu kaynağı, çalışmaları devam eden 700 metrelik yeni hat sayesinde su sorunu yaşayan Mahmudiye ve Soğuksu Mahallelerine çözüm olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Şehrimizin yer altı ve yer üstü su kaynaklarını en iyi şekilde koruyor ve ihtiyaç halinde vatandaşlarımızı hızla hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde kesintisiz içme suyu ile buluşturuyoruz. Sondaj çalışmaları sonucunda yeryüzüne çıkardığımız suyun kalite kontrollerini ise son teknolojiye sahip laboratuvarımızda en iyi şekilde yapıyoruz. Tamamlandığında 700 metre uzunluğa sahip olacak yeni içme suyu hattı ile su kaynağından elde ettiğimiz suyu Mahmudiye ve Soğuksu Mahallelerine kesintisiz şekilde taşıyacağız” ifadelerinde bulunuldu.