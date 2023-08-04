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Sakarya tarihi yolda çalışıyor

YAŞAM 04.08.2023, 14:42
Sakarya tarihi yolda çalışıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çatalköprü mahallesinden başlayıp Eski Sakarya Köprüsünde son bulan 10 kilometrelik grup yolunun Bayraktar mahallesindeki 2.etap çalışmalarını tamamladı.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkânı sunmak için gündüz- gece çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son durağı Adapazarı Bayraktar mahallesi oldu.

Birinci etap çalışmalarının Çatalköprü mahallesinde tamamlanmasıyla birlikte 2.etap çalışmalarına hız veren ekipler, güzergâhın Bayraktar mahallesindeki çalışmalarında işlemleri bitirdi.

2 kilometrelik güzergah, 2 bin ton asfalt kullanılıp yeni yüzüne kavuştu. Akyazı ve Adapazarı kırsal mahalleleri için önemli bir güzergâha sahip olan grup yolunun 3. etabında çalışmalar ekiplerin özverili çalışmalarıyla devam ediyor.

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