Sakarya Taraklı’da sağlıklı içme suyu için hat yenilemesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mahdumlar Mahallesi’ni kısa sürede tamamladığı çalışmalar sayesinde yeni içme suyu hattı ile buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı Mahdumlar Mahallesi’nde başlattığı hat yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bölgeye 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattını yeniledi.

Yenilenen bin metrelik hat sayesinde su kaybı yaşanmayacağı gibi aynı zamanda oluşabilecek arızların da önüne geçildi. Bu sayede ciddi oranda su tasarrufu sağlayacak yeni hat ile bölge halkı kesintisiz içme suyuna kavuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, merkezden kırsala kadar şehrin dört bir yanına kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştırmak için altyapı çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğü ifade edildi.