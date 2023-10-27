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Sakarya SGM’den muhteşem gösteri

YAŞAM 27.10.2023, 15:58
Sakarya SGM’den muhteşem gösteri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünde gerçekleştirdikleri etkinlikte kırmızı-beyaz renklerle süslenen harika bir anı yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir’in her bir birimi Cumhuriyet’in 100. Yaşında birbirinden güzel programlar düzenliyor ve tarihi niteliğe sahip olan bu bayramı dolu-dolu geçiriyor. Bu kapsamda bir süredir hazırlığın yapıldığı Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) engelli bireyler harika bir etkinliğe imza attı.

Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri Cumhuriyet’in bir asrı devirdiği günlerde ‘kırmızı ve bayazla’ süslenen harika bir gösteri yaptı. Ay yıldızlık bayrak açıldı, kırmızı ve beyaz meşaleler yakıldı, Türkiye haritasının parça parça birleştirildiği bir gösteri düzenlendi ve zafer marşları söylendi. Yapılan gösteride Türkiye’nin toprak bütünlüğünün manevi değerine dikkat çekildi.

CUMHURİYET’İN ÇOCUKLARI

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “SGM programımızda özel ve anlamlı program eşliğinde kutlamalara başladık. Ülkemizin, topraklarımızın ve bayrağımızın geçmiş yüzyıldan gelecek yüzyıla nasıl taşındığını öğrencilerimize aşılayarak, geleceğin inşasının temelini atıyoruz. Biliyoruz ki her biri ülkesine ve milletine hizmet eden, gayretli, çalışkan ve vatan sevdalısı insanlar olacak. Hedefe giden yolda her zaman yanındayız, Cumhuriyet’in 100. Yaşı kutlu olsun!” denildi.

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