Sakarya SGM’de paylaşmanın önemine 'yerli malı' vurgusu

Sakarya Büyükşehir SGM’de Yerli Malı haftası coşkulu bir şekilde kutlandı. Engelli bireyler ve aileleri yapmış oldukları yiyecekleri sınıf arkadaşları ve SGM binasında dağıtarak paylaşmanın önemine vurgu yaptılar.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Gelişim Merkezleri’nde eğitimler, öğretici oyunlar ve her yaştan kişiye hitap eden faaliyetler ile devam ediyor.

Bu kapsamda Engelli Hizmetleri bünyesinde eğitim alan engelli bireyler, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Yerli Malı’ haftası için birbirinden güzel lezzetleri aileleriyle birlikte yaparak sınıf arkadaşlarına getirdiler. Ayrıca engelli bireyler, SGM binasında paketlemiş oldukları mısırları da merkez görevlilerine ikram etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Engelli bireylerimizin kurumumuzda yaptığı birçok faaliyet var. Onların bu kadar özenle çalışmasına bir nebze de olsa katkı sağlıyor olmak bizlerin en büyük mutluluğu. Yerli Malı haftası da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz, aileleri ile birlikte paylaşmanın verdiği mutluluğu tüm SGM binasına yansıttılar. Tekrardan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz” denildi.