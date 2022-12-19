Sakarya SGM öğrencileri yerli üretim merkezlerine hayran kaldı

Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) "Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersi öğrencileri yerli malı haftası kapsamında gezdikleri yerli üretim noktasında faaliyet gösteren tesisleri ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya SGM 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler ara vermeden devam ediyor.

SGM’lerde eğitimlerin yanı sıra etkinliklerde gerçekleşiyor. Etkinlikler kapsamında her yıl aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası vesilesiyle Adapazarı SGM’de kurs alan Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersi öğrencileri Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan yerli üretim merkezleri Süt54, Bal54, Hanımeli Pazarı, Gabak54, Şifa Evi, Nehir Çikolata’yı gezdi.

Gezi sırasında tesis çalışanları öğrencileri bilgilendirdi. Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce adına öğrencilere hediye takdim edildi.