Sakarya sevgi dolu bir dönemi daha bitirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) öğrenim gören 87 engelli öğrenci, engelleri aşıp başarılarla dolu geçirdikleri bahar döneminin sonunda karnelerini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Gelişim Merkezi’ne gelen engelli bireyler, harika bir bahar dönemini geride bıraktı. Hobi kursları, resim, müzik, sanat, çizim, yemek ve hayatın her alanında eğitimlerin yer aldığı programa katılan engelliler, bahar döneminde hem öğrendiler hem sevgiyle bütünleştiler.

Engelliler, ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı karne töreninde eğlenceli anlar yaşadı.

Büyükşehir yetkilileri, şehir genelinde engelleri aşmak için yola çıkan her bir vatandaşı 3 Temmuz’da kayıtları, 10 Temmuz’da ise programı başlayacak olan Yaz Dönemi SGM Kursları’na davet etti.