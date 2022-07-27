Sakarya 'şeridi' paylaşıp, 'güvenle' ulaşıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. “Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş” projesiyle, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı, şoför, yaya ve bisikletlilerin empati kurması amaçlanan projede, bisiklet kullanıcılarının daha güvenli sürüş sağlanması hedeflendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin bir yenisini de bisiklet kullanıcıları için hayata geçiriyor.

“Şeridini Paylaş, Güvenle Ulaş” projesiyle bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve şoför, yaya ve bisikletlilerin empati kurması amaçlanan projede bisiklet kullanıcılarının daha güvenli sürüş sağlanması hedeflendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Sakarya Şoförler Odası ortaklığıyla gerçekleştirilen projenin Kavşak Ağı çalışmaları kapsamında sağlanan mikro-hibe programı ile Avrupa Birliği tarafından desteklendiği kaydedildi.

Projede, tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenleneceği belirtilirken, çalıştayda, bisiklet yollarının iyileştirilmesi, arttırılması ve bisikletin şehir içi ulaşımda güvenilir bir araç olarak yaygınlaşması gibi bir dizi konu ele alınacak.

Projenin yaygınlaştırılması noktasında paydaşların sosyal medya hesaplarında farkındalık paylaşımları yapılacak.

Son faaliyette ise, Ağustos aynın sonunda şehir merkezinde “Hep Beraber Pedallıyoruz” etkinliği düzenlenerek vatandaşlarla birlikte bisiklet kullanımı yapılacak.