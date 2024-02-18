Sakarya OSM’de İslami düşünce gelenekleri konuşuldu

Şubat ayı Kültür Sanat Etkinlikleri “İslam Düşünce Gelenekleri” söyleşisiyle devam etti. Prof. Dr. Ömer Türker, İslam ihtisasından ve bu düşünceyle insan hayatına yön vemekten bahsederken katılımcıları derin bir yolculuğa çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi’nde devam etti. Moderatörlüğünü akademisyen Doç. Dr.Harun Kuşlu’nunyaptığı ve akademisyen Prof. Dr.Ömer Türker’in konuk olarak katıldığı söyleşi keyifli bir akşama sahne oldu.

Prof. Dr. Türker ve Doç Dr. Kuşlu, İslami düşünce alanında derin bir yolculuğa çıkarak katılımcılara insan hayatına İslam düsturuyla yön vermenin ve bu anlayışla bir karakter ortaya koymanın önemi anlatılırken İslam tarihine dair önemli notlar paylaşıldı.

İslam geçmişinden bahseden Prof. Dr. Türker,“Genel olarak İslam düşüncesinden bahsettiğimizde sanki tek bir gelenekten bahsediyormuşçasına ‘İslam Düşünce Geleneği’ tabirini kullanırız ama gerçekte İslam medeniyeti kendi içinde hem farklı alanlarda hem de tek tek her alanın kendi içinde çeşitli düşünce geleneklerini barındırır. Zira İslam medeniyeti, miladi sekizinci yüzyıl ile on yedinci yüzyıl arasında dünyada eş zamanlı olarak bulunan birkaç bilim ve düşünce havzasından biri değildir, hâkim bilim ve düşünce geleneğini temsil eder” ifadelerini kullandı.